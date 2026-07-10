Bladex colidera paquete de financiamiento para la adquisición de Banistmo en Panamá

Bladex anunció este jueves el cierre exitoso de un paquete de financiamiento en favor de Inversiones Cuscatlán Centroamérica (ICC), próximamente Grupo Financiero BSC, para financiar la adquisición de Banistmo, en Panamá.

La operación fue coestructurada por Bladex y el Banco Santander, “una de las más relevantes del sector bancario panameño en los últimos años”, dijo un comunicado oficial sin precisar el monto de la transacción.

“Bladex y Banco Santander otorgaron un underwriting (garantía de financiamiento) equivalente al 100 % del paquete de financiamiento, correspondiendo a Bladex el 50 % del monto total”, dijo la institución.

Precisó que la estructura financiera incluyó dos operaciones: un préstamo sindicado con un plazo de cinco años otorgado a nivel de Grupo Financiero BSC – la empresa holding de las operaciones del Grupo en Centroamérica -, y un préstamo puente con un plazo de un año otorgado a Banco La Hipotecaria, como comprador.

“El préstamo sindicado registró una sobredemanda de 1.3 veces, con la participación de 13 instituciones financieras regionales, entre ellas Bladex y Banco Santander. El Bridge Loan fue suscrito exclusivamente por ambas entidades”, subrayó la misiva oficial.

Esta transacción representa el segundo financiamiento liderado por Bladex para Grupo Financiero BSC tras haber coestructurado, en 2020, el financiamiento destinado a la adquisición de las operaciones de Scotiabank en El Salvador, “reafirmado la relación de largo plazo con el Grupo, así como la confianza depositada en Bladex para acompañar su estrategia de crecimiento en la región”.

El vicepresidente ejecutivo de Negocios de Bladex, Samuel Canineu, expresó la complacencia de la institución al “acompañar una vez más al Grupo Financiero BSC en esta nueva etapa de crecimiento”, pues “el éxito de esta transacción refleja la solidez de su estrategia y la capacidad de reunir a instituciones financieras de primer nivel en torno a una visión compartida”.

“Como banco con sede en Panamá, valoramos la oportunidad de poner nuestra experiencia regional, agilidad de ejecución y amplia red de relaciones al servicio de nuestros clientes, facilitando soluciones financieras que respaldan sus objetivos de crecimiento y contribuyen al fortalecimiento del sector financiero en Panamá y en la región”, agregó Canineu.

El presidente de la Junta Directiva de Grupo Financiero BSC, Ferdinando Voto, afirmó por su parte que “la confianza de Bladex, Banco Santander y de las instituciones financieras que participaron en esta operación constituye un importante respaldo a la visión y solidez de Grupo Financiero BSC”.

“Este financiamiento nos permite acompañar una de las transacciones más relevantes del sector financiero de la región y reafirma nuestro compromiso de seguir construyendo instituciones financieras sólidas que generen valor sostenible para nuestros clientes, nuestros accionistas y los países donde operamos”, declaró Voto.

Banistmo ocupa una posición estratégica dentro del sistema financiero panameño como el segundo banco privado más grande en depósitos del país, con más de 50 años de operación.

Bladex tiene como clientes a bancos y grandes corporaciones del continente americano. Fundado en Panamá, inició operaciones en 1979 con el respaldo de 23 bancos centrales y la participación de otras instituciones para promover el comercio exterior regional, fue el primer banco latinoamericano en cotizar en la Bolsa de Nueva York, donde está listado desde 1992.

Con sede en Panamá, Bladex cuenta con oficinas en Argentina, Brasil, Colombia y México, una agencia en Nueva York y una licencia de representación en Perú, lo que le permite impulsar su expansión regional y brindar servicios a su clientela, que incluye instituciones financieras y corporaciones. EFE