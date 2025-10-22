Bismarck revela su vida fuera de cámaras

El presentador y creador de contenido, Bismarck Méndez, dejó ver un lado mucho más íntimo durante su participación en el pódcast de Johanna Villalobos.

Esto gracias a que habló abiertamente sobre su relación sentimental, un tema del que poco suele hablar.

Aunque es una figura habitual en la televisión nacional, Bismarck opta por guardar bajo llave todo lo que tiene que ver con su vida amorosa, ya que hizo un acuerdo con su esposa, quien ha preferido mantenerse lejos del escrutinio público.

“Llegamos a un acuerdo y ella dijo: ‘Yo quiero mi vida privada’… Lo que más querés es lo que más protegés”, confesó.

Reveló que en la mayoría de sus viajes es ella quien lo acompaña, e incluso graba muchos de sus videos para redes.

Para él, lo más valioso es resguardarse del ruido externo junto a su pareja. El sentido protección que tiene hacia ella lo heredó de su madre, quien desde siempre le inculcó una poderosa frase: “Tengo que proteger lo que más quiero”.

“No hay ningún tipo de secreto… Si admirás a esa persona, eso hace que la cosa dure. Pero, al final, es una decisión de cada uno”, expresó con convicción.

Además, admitió que su esposa es quien lo mantiene centrado, recordándole lo realmente importante en medio del torbellino del mundo del espectáculo.