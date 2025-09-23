Montreal. (AFP) – La biodiversidad en Canadá cayó un 10% en el último medio siglo y hay cientos de especies que enfrentan la extinción, dijo el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) en un informe.

“En promedio, cada grupo de especies incluido —aves, peces, mamíferos, reptiles y anfibios— está avanzando en la dirección equivocada”, dijo el WWF en un comunicado que acompañó el informe ‘Living Planet 2025’ para Canadá.

Ciertas poblaciones como las nutrias marinas están mejorando. Sin embargo, el grupo de conservación dijo que el 52% de la población de todas las especies estudiadas para el informe de Canadá están en declive, incluyendo al raro búho nival.

“Este es el declive más grave que hemos observado desde que iniciaron los informes”, escribió en el comunicado James Snider, vicepresidente del WWF para Canadá.

Según el organismo, la biodiversidad en Canadá había disminuido en un 10% entre 1970 y 2022.

Las especies evaluadas globalmente como en riesgo de extinción en Canadá, como la ballena franca del Atlántico Norte y la tortuga laúd, disminuyeron en un 43%, indica el informe.

Regiones como el bosque boreal, con menores niveles de presencia humana, experimentaron disminuciones menores, mientras que los hábitats en las praderas de Canadá disminuyeron en un 62%.

El año pasado, el WWF informó una disminución global de la población de vida silvestre de un 73% desde 1970.

Canadá busca proteger el 30% de sus tierras y océanos, y restaurar el 30% de las tierras degradadas para 2030.