Costa Rica está apostando por aspectos como la biodiversidad como una de las ventajas competitivas del país para atraer inversión en proyectos turísticos, dinamizar la economía y generar empleo en el país.

Otros componentes son el modelo de desarrollo y turismo sostenible como parte de la marca país, al igual que el talento humano de alta calificación, el régimen de incentivos fiscales para la inversión extranjera directo (IED), el clima político y el crecimiento económico de Costa Rica en los últimos años.

Los beneficios fueron expuestos en una guía elaborada por varias instituciones como el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), la Promotora de Comercio Exterior (Procomer), el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y el departamento de Turismo de las Naciones Unidas (ONU).

“Costa Rica, a nivel internacional, es sinónimo de sostenibilidad. La guía de inversión refleja esa característica de Costa Rica, pero además llama o apuesta a inversiones con propósito, fundamentalmente destinadas al desarrollo de las comunidades locales y decididamente responsable, que se trate de una inversión responsable con el ambiente natural y cultural de Costa Rica”, señaló Romina Nardi, especialista de proyectos de ONU Turismo. La herramienta expone las condiciones macroeconómicas y de competitividad, identificando las ventajas que ofrece el país frente a otros destinos para que potenciales inversionistas vean a Costa Rica como un territorio atractivo para la inversión turística.

“No es como nosotros nos vemos únicamente, es como nos ven dos instituciones de alto nivel internacional. Entonces, desde el punto de vista de la confianza que puedan tener los inversionistas, eso es fundamental. A nivel de ICT y de Procomer vamos a utilizar todos los foros en donde vamos a participar, ferias turísticas, ferias de inversión para divulgar esta guía”, agregó William Rodríguez, ministro de Turismo.

Pérdida aérea

Costa Rica registra una caída en la visitación de extranjeros de 49 mil personas en los primeros ocho meses del año, al compararlos con las cifras del 2024. Entre enero y agosto han ingresado cerca de 2,08 millones de turistas.

El ICT también reconoció que la aerolínea brasileña Gol Linhas Aéreas frenará sus operaciones en Costa Rica a partir del 29 de noviembre. La entidad informó que la decisión de debía a valoraciones de la empresa con respecto a la rentabilidad de la ruta. En los próximos dos meses aún quedan 22 vuelos con más de 4 mil asientos.

Empleo en Turismo

Según datos de la Encuesta Continua de Empleo del INEC, el sector turismo genera empleo a cerca de 165 mil personas.

Por género:

• Hombres: 67 mil

• Mujeres: 98 mil

Zona:

• Urbana: 118 mil

• Rural: 46 mil

Calificación:

• Alta: 18 mil

• Media: 105 mil

• Baja: 41 mil