La Orquesta Filarmónica de Costa Rica dará un impactante tributo a la reconocida artista internacional Billie Eilish.

El encuentro será el próximo sábado 27 de setiembre en el Teatro Popular Melico Salazar.

Bajo la batuta del maestro Marvin Araya, el espectáculo contará con la participación de tres destacadas voces femeninas costarricenses: Priscilla Díaz, Mila Navarro y Vivien Bertrams, al igual que la voz de Kevin Artavia quienes interpretarán con gran sensibilidad y fuerza el repertorio de Billie Eilish, fusionándolo de manera única con el sonido característico de la Filarmónica.

“Los arreglos musicales para esta presentación es magnífica.

Estamos encantados en que la Filarmónica nos dé la oportunidad a muchos jóvenes de disfrutar esta música de una forma distinta.

Las personas lo van a disfrutar”, compartió Díaz.

Las entradas ya se encuentran a la venta y puede ingresar al siguiente link: www.oneticketcr.com.