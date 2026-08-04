BID descarta reactivación de préstamos a Venezuela

Washington (AFP) El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo descartó una reactivación inmediata de los créditos a Venezuela, después de que las partes reanudaran relaciones después de ocho años.

El BID aceptó en junio el nombramiento por parte de Venezuela de Calixto José Ortega Sánchez como nuevo gobernador ante el organismo, con lo que los vínculos bilaterales quedaron plenamente restablecidos.

El Banco suspendió sus préstamos al país caribeño en mayo de 2018, tras un impago por parte de Caracas.

“Hay varias cosas que se tienen que trabajar antes de que se pueda nuevamente prestar”, a Venezuela, dijo el presidente del BID, el brasileño Ilan Goldfajn, en rueda de prensa, en el marco de una visita a la capital uruguaya. Por ahora se dará “asistencia técnica, humanitaria para el terremoto y conversaciones, mirar los datos, discutir la política (…) y pensar un poco en la macroeconomía”, añadió.

Sumida en años de crisis económica, Venezuela enfrenta ahora la reconstrucción de una parte del norte del país tras dos potentes terremotos el 24 de junio. Más de 6 mil personas han muerto y cuantiosos daños materiales.

Goldfajn confirmó que el BID realizó una reciente visita a Caracas en el marco de la reactivación de las relaciones.

Venezuela tiene aún deuda pendiente con el BID, que deberá ser resuelta en negociaciones bilaterales.