Bicampeón de La Vuelta a Costa Rica tiene nuevo equipo

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

El Colono Bikestation kölbi sumó una nueva pieza a su equipo de cara a los principales retos del calendario nacional e internacional. La escuadra anunció oficialmente la incorporación del ciclista costarricense Luis Daniel Oses, quien llega con la misión de aportar su experiencia y calidad al “Tren Rojo de los Ticos”.

Oriundo de Palmares y con 25 años, Oses cuenta con un importante recorrido en el ciclismo nacional y destaca especialmente por haber conquistado en dos ocasiones la Vuelta a Costa Rica, una de las principales competencias del calendario costarricense.

El propio Oses aseguró que llega al equipo con grandes expectativas y motivado por formar parte de una escuadra que, según destacó, se ha caracterizado por su unión y fortaleza dentro del pelotón nacional.

“Tengo expectativas bastante altas, es un equipo que ha mostrado muchísimo, una familia que se ha mostrado bastante fuerte a lo largo de los años en el pelotón nacional. Me llena de orgullo y motivación portar los colores de esta escuadra”, manifestó.

Con la incorporación de Oses, el Colono Bikestation kölbi apuesta por un corredor con experiencia en las grandes pruebas nacionales y con dos títulos de la Vuelta a Costa Rica en su palmarés, pensando en una temporada donde el equipo pretende volver a levantar la mano entre los protagonistas del ciclismo nacional.