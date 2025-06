El exministro de la Presidencia y de Seguridad Pública, Fernando Berrocal, confirmó su renuncia a la Asamblea Nacional y Plenaria del Partido Liberación Nacional (PLN).

Además, rechazó la elección de Johnny Araya como presidente de la Asamblea Cantonal en San José.

Berrocal, militante con más de 60 años en el partido, aseguró que su decisión responde a razones de principios éticos y políticos, y calificó como inaceptable que el PLN avale liderazgos involucrados en procesos judiciales.

“Una persona que será juzgada por el caso Diamante y que enfrentará un juicio por tráfico de influencias a la par del extraditable por narcoactividad Celso Gamboa, no debe ocupar absolutamente ninguna posición en la estructura del PLN”, expresó.

El exministro relató que el pasado domingo se presentó a votar a las 10:00 a.m. en la Casa Liberacionista José Figueres, como parte de la Asamblea Cantonal del cantón central de San José, pero fue informado de que no estaba habilitado para votar debido a una resolución del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

“La decisión del TSE me la ratificó el Secretario General del PLN, quien igualmente no estaba habilitado para votar. Ni siquiera para estar en la sala de la Asamblea Cantonal. Quiero dejar constancia ante la Asamblea Nacional y Plenaria y ante el PLN, de que me presenté a votar en contra de Johnny Araya“, amplió Berrocal.