La cabina de Extra Radio 92.3 FM abrió sus puertas para recibir al reconocido músico Bernal Villegas en el programa El Sonido de mi País, donde compartió anécdotas y momentos clave de sus más de cuatro décadas de carrera artística.

“Llegué a la música por estar a mis 11 años traveseando una guitarra acústica que estaba en mi casa. Mi padre me enseñó algunos acordes, después encontré amigos que tenían la misma pasión por este arte que me había tocado”, recordó con emoción Villegas, quien hoy forma parte del grupo Suite Doble.

Sus inicios musicales se remontan a la banda de rock 50 al Norte, donde dio sus primeros pasos.

Sin embargo, también fue parte de otros proyectos como U-Manos, Shenuk y Modelo para el Mar, agrupaciones que dejaron huella en la escena costarricense.

“El haber estado en distintas agrupaciones me permitió mejorar en varios puntos de mi vida. Ahora disfruto más de la vida, la veo diferente y no olvido esos momentos”, expresó.

Uno de los temas más significativos en su carrera es “Dime qué puedo hacer sin ti”, canción del disco Religiones de 50 al Norte.

Según confesó, este tema está ligado a una etapa difícil de su vida personal, ya que coincidió con su separación sentimental.

“Esa canción ha sido una bendición. Casi la pierdo porque iba a grabar otra cosa encima del casete original donde estaba grabada”, contó.

Villegas también habló sobre sus inicios a los 18 años con el músico Nano Fernández y su participación en un proyecto cultural de la Municipalidad de San José, llevando música y teatro a comunidades en riesgo social.

Además de su pasión por la música, el cantautor ha explorado el teatro y el cine, dos ramas del arte que lo han cautivado con los años.

A finales de los 80 y principios de los 90, trabajó junto a reconocidos directores en instituciones como la Compañía Nacional de Teatro, la Universidad Nacional, la UCR, el Taller Nacional de Teatro y el Festival Nacional e Internacional de las Artes.

En el ámbito cinematográfico, su primera experiencia fue en 2007 con la película Gestación, para la cual compuso varias piezas musicales.

Durante la entrevista, también rememoró con cariño su vínculo con la artista Marta Fonseca, con quien formó una estrecha relación tanto personal como profesional en 1994.

“Marta y yo nos dedicábamos a hacer música 24 horas al día. Nos respaldamos muchísimo y esto era un bálsamo para escapar de la vida complicada que llevábamos. Fue una época espectacular”, compartió.

Con su talento, sensibilidad artística y legado musical, Bernal Villegas continúa siendo un referente clave en la música costarricense, dejando una huella imborrable en cada proyecto que toca.