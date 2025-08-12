A pesar de que el inicio de temporada para el Deportivo Saprissa no fue malo, las últimas actuaciones, ante Verdes FC de Belice por la Copa Centroamericana y frente al Club Sport Cartaginés en el Torneo Apertura 2025, han generado incertidumbre y autocrítica en el Monstruo.

Tras la ajustada victoria en territorio beliceño la semana pasada, el estratega Paulo César Wanchope fue contundente al afirmar que el equipo tibaseño había hecho “el peor partido” desde que asumió el cargo de entrenador.

Cinco días después, el escenario cambió, pero el discurso se mantuvo. Y la derrota 3-0 ante el Club Sport Cartaginés, en el estadio José Rafael “Fello” Meza Ivancovich volvió a sacar el lado más sincero de “Chope”, como le llaman amigos y allegados. “¿El partido de hoy? Igualmente, malo. Pero hay que darle ese crédito al equipo contrario que hizo bien las cosas. Pero el partido sí fue malo, al igual que al anterior. Fue terrible”, expresó Wanchope en conferencia de prensa.

Voces desde la cancha

Este discurso fue respaldado por referentes del plantel como el volante argentino Mariano Torres y el artillero Ariel Rodríguez, quienes, con una dosis importante de autocrítica, manifestaron su disgusto por el rendimiento del equipo en los últimos compromisos.

“Que fue un partido horrible yo también lo dije. De la actitud del equipo yo no hablo. Hablo de que si jugamos mal, hay que revisar en que estamos fallando. También mencioné que el campeonato no nos da tiempo, porque hay menos partidos que el semestre pasado y nos tenemos que recuperar rápidamente”, mencionó Mariano.

Ariel Rodríguez coincidió con uno de los más queridos de la afición. El delantero fue claro: más allá de la victoria en Belice, la presentación fue pobre. Y ante Cartaginés, la historia se repitió, pero esta vez sin el respaldo del resultado ni de la suerte.

“Feo, feo. La verdad que sí, tienen razón. Siento que nosotros como jugadores tenemos que poner las barbas en remojo y ver en qué estamos fallando. También nos pasó en el partido pasado (ante Verdes FC por la Copa Centroamericana).

Así que si no arreglamos esas cositas va a ser complicado”, explicó Rodríguez con preocupación.

En Saprissa deberán ajustar rápidamente, ya que se avecinan dos visitas complicadas: primero a la Ciudad Blanca para medirse al Municipal Liberia, y luego al vecino Panamá para enfrentar al Independiente.

Además, al cierre del mes, el calendario les depara el Clásico Nacional ante Liga Deportiva Alajuelense, en el Ricardo Saprissa Aymá, en San Juan de Tibás.