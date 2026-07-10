Bélgica ante su gran examen

Los Ángeles, EE. UU., EFE. – Cuando Bélgica cayó eliminada en la fase de grupos del Mundial Catar 2022, el país asumió que terminaba una era. Kevin De Bruyne habló de un equipo “demasiado viejo”, Roberto Martínez renunció y la generación belga más brillante se despedía sin el gran título que parecía destinado a conquistar.

Cuatro años después, el legado de aquel grupo afronta su primer examen, hoy a la 1 p.m. ante España.

El tercer puesto en Rusia 2018 fue el mejor resultado de su historia, y se planteó como punto de partida para el cambio, impulsado por los 19 millones de euros ‘extra’, respecto a lo previsto, que ingresó la federación al superar las expectativas.

Cuatro años después del adiós de aquella enorme generación de oro ponen a prueba el legado de esta, que sigue dando sus frutos manteniendo al país en la élite del fútbol.