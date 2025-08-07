Con la presencia de los equipos Zeta Gas, La Carpio, Metropolitanos y Codea Aquaworks inicia este domingo la Liga de Béisbol Superior Durman de Invierno.

Cada equipo podrá inscribir 26 jugadores y 5 miembros del cuerpo técnico. Todos los juegos se disputarán a 7 entradas. Un partido será considerado oficial si ha concluido la quinta entrada. Se aplica la regla de Knockout al finalizar la quinta entrada si existe una diferencia de 10 carreras. No se aplicará Súper KO. El primer cotejo de la doble cartelera empieza a las 9:00 am y 30 minutos después de finalizado da inicio el segundo.

En la primera fecha Zeta Gas juega ante La Carpio en el Parque Antonio Escarré. Por su parte, Metropolitanos se topa contra Codea Aqua Works en el Polideportivo Monserrat en Alajuela. Ambos juegos inician a las 9 a.m.