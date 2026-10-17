Beéle se disculpa con Costa Rica tras cancelación de su concierto

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 17 de octubre de 2026

El cantante colombiano Beéle se pronunció luego de la cancelación del concierto que tenía previsto ofrecer este sábado 17 de octubre en Parque Viva, en La Guácima de Alajuela.

A través de un mensaje en sus redes sociales, el artista lamentó no poder compartir con sus seguidores en Costa Rica y aseguró que la situación está fuera de sus manos.

“Siento mucho no estar contigo hoy mi amada Costa Rica, nunca me has fallado desde el primer día que fui”, expresó el intérprete, quien también manifestó sentirse frustrado porque esperaba que el espectáculo fuera una gran experiencia para sus fanáticos.

Beéle aseguró que mantiene su compromiso con el público costarricense y adelantó que espera regresar para brindarles el concierto que tenían previsto.

“Yo tengo un compromiso con mis fans de CR de darle un show increíble porque de mi parte no vine a fallarle a nadie, los amo de todo corazón mae”, escribió.

La cancelación fue comunicada por el equipo de management del artista, que señaló que el promotor del evento no realizó los trámites necesarios para obtener las visas de trabajo. Esta situación habría impedido el ingreso del equipo al país, donde, según el comunicado, permanecía retenido en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

El concierto estaba programado para este sábado 17 de octubre de 2026. Los detalles sobre el reembolso de las entradas deberán ser comunicados por los organizadores y las empresas encargadas de la boletería mediante sus canales oficiales.