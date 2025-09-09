El cantante Brandon de Jesús López Orozco, conocido artísticamente como Beéle, y su representación legal emitieron un comunicado tras la circulación en redes sociales de un video íntimo que lo involucra junto a la modelo Isabella Ladera, quien fue su pareja.

En el texto, el equipo de Beéle expresó su “rechazo categórico a la difusión en redes sociales y plataformas digitales de un video íntimo que vulnera la privacidad y la dignidad de las personas involucradas”.

El comunicado enfatiza que Beéle “no filtró dicho material ni participó en su divulgación” y que su “carrera artística y prestigio internacional descartan cualquier necesidad o interés en actos de esta naturaleza”.

Además, informan que ya se han iniciado acciones legales en Colombia y Estados Unidos para perseguir a quienes sean responsables de la obtención, difusión o monetización del contenido.

El equipo legal señala que la situación afecta tanto a Beéle como a Isabella Ladera, ya que el cantante también fue víctima de la “exposición no consentida de su intimidad”.