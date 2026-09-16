Becas Avancemos, IMAS y PANI recibirán menos recursos de Fodesaf

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Los recursos del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) tendrán un aumento de ¢23 mil millones y pasarán de ¢821 mil millones en 2026 a ¢844 mil millones en 2027. Sin embargo, varias de las instituciones y programas que reciben financiamiento del fondo tendrán menores asignaciones el próximo año.

Entre las principales reducciones aparece el programa de Becas Avancemos, que pasaría de ¢75 mil millones a ¢67 mil millones, una disminución de ¢8 mil millones. También el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), que bajaría de ¢47 mil millones a ¢22 mil millones, mientras que el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) tendría una reducción de ¢12 mil millones.

“Fodesaf tiene una asignación por ley. En los dos primeros años de la administración Chaves Robles se hizo una asignación de acuerdo con los criterios del sector social. Sin embargo, en el 2024, la Contraloría le hizo una prevención al Ministerio de Hacienda, indicando que debían utilizarse los criterios de la ley”, explicó Luis Molina, viceministro de Hacienda.

La distribución también contempla aumentos importantes. El Fondo de Subsidios para la Vivienda subiría a ¢194 mil millones, mientras que las pensiones del Régimen No Contributivo y la atención de personas indigentes pasarían de ¢91 mil millones a ¢254 mil millones, un incremento de ¢163 mil millones.

Cen-Cinai también recibiría un incremento, sus recursos alcanzarían los ¢126 mil millones en 2027.

“Tanto en el presupuesto del 2026 como en el del 2027, desde la formulación, se tuvo que realizar la asignación de acuerdo con lo que establece la Ley de Fodesaf, independientemente de si la institución que los recibe ejecuta el dinero o no lo hace”, agregó Molina.

Según la legislación nacional, cerca del 63% de los recursos del fondo tienen destinos específicos. Los recursos restantes, que no cuentan con una asignación porcentual fija, se destinan a otros programas sociales formalizados mediante un convenio con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Molina agregó que, durante la discusión en la Asamblea Legislativa, los diputados tienen la potestad de modificar el destino de los recursos para atender los programas que presentan una mayor necesidad a nivel presupuestario.

“Hay algunas instituciones que son muy malas ejecutando y, a pesar de que no utilizan todos los recursos, la Contraloría dice que hay que darles el monto completo. Si los diputados lo tuvieran a bien, ellos van a poder hacer una nueva redistribución de los recursos de Fodesaf, que yo esperaría sea responsable para cubrir con algunas de las necesidades del sector social, ya que la distribución por ley no es, necesariamente, la más justa”, señaló el viceministro.

Hacienda estima que la recaudación de Fodesaf, por medio de las cargas patronales, alcance los ¢589 mil millones en 2027.

Gasto social

Según el proyecto de presupuesto para el próximo año, el gasto social del Gobierno supera los ¢5,5 billones. La cifra incluye recursos para educación, salud, vivienda, cultura y protección social.

Aunque el monto registra un incremento del 4,6% respecto de 2025, rubros como educación y seguridad presentan disminuciones de ¢200 mil millones y ¢196 mil millones, respectivamente.

La explicación de Hacienda es que las variaciones no necesariamente representan un recorte real en el gasto de determinadas áreas, sino que obedecen a cambios en la manera de clasificar el presupuesto.

El Gobierno comenzó a aplicar en 2025 un nuevo clasificador funcional, elaborado después de un análisis técnico con el Banco Interamericano de Desarrollo.

“Como cualquier cambio metodológico, tiene un proceso de estabilización y, dentro de las cosas que estamos haciendo, son cambios en las clasificaciones. Los ajustes están explicados por las contribuciones sociales. Históricamente, los aportes al ROP y al fondo de jubilación del Poder Judicial se clasificaban como seguridad”, detalló Molina.

El viceministro agregó que los recursos se empezaron a catalogar como parte de la protección social, lo que explica el aumento superior a los ¢500 mil millones en la clasificación funcional del gasto.

¿Qué es Fodesaf?

Es un mecanismo destinado a financiar programas y servicios de desarrollo social dirigidos principalmente a personas en pobreza extrema, pobreza básica y vulnerabilidad económica. La Ley 5662 establece que sus recursos se utilizan para programas ejecutados por instituciones públicas y otras entidades autorizadas.

Entre las asignaciones establecidas legalmente figuran recursos para el IMAS, Avancemos, PANI, comedores escolares, vivienda, Conapam, Conapdis, becas de postsecundaria y otros programas sociales.

El fondo se financia, entre otras fuentes, mediante una asignación anual del presupuesto de la República y un recargo del 5% sobre los sueldos y salarios pagados mensualmente por los patronos, con las excepciones previstas en la ley.