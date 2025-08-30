El domingo 7 de setiembre, Avenida Escazú se llenará de niños en el evento Strider Kids Day, donde participarán menores de 2 a 6 años sobre sus bicicletas.

Se espera la participación de más de 250 ciclistas, quienes compartirán la experiencia con sus familias. Esta será la tercera edición del evento, que se celebra con motivo del Día del Niño. Habrá un circuito de 250 metros con elementos divertidos.

Para participar, se requiere una bicicleta Strider, casco e inscripción previa. Las inscripciones cierran el 1 de septiembre, y cada niño recibirá una medalla. Para más información, ingrese a https://lifeonwheels.cr/events