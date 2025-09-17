La condición en la que se encuentra la bebé de año y medio quemada con agua hirviendo se encuentra en condición “bastante crítica”.

Así lo dio a conocer Carlos Jiménez, director general del Hospital Nacional de Niños (HNN), quien además amplió que la menor sufrió quemaduras en más del 30% de su cuerpo.

Los hechos ocurrieron a las 6:30 a.m. de este martes en la zona indígena Bajo Bley, Sur de Telire en Talamanca, según informó la Cruz Roja.

Su traslado a la capital se realizó vía helicóptero donde posteriormente fue llevada al Hospital de Niños.

La bebé continúa con los tratamientos correspondientes por parte de las autoridades médicas.