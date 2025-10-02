La comunidad de motociclistas V-Strom 250 SX Costa Rica Riders realizará su primer convivio en la Laguna de Fraijanes, Alajuela, el próximo domingo 5 de octubre, con el objetivo de unir a los amantes de las dos ruedas y, al mismo tiempo, apoyar una causa solidaria.

La actividad tiene como propósito recaudar fondos para Julián Rodríguez, un bebé nacido el pasado 25 de agosto, quien enfrenta una delicada condición cardíaca.

Imagen: Cortesía

Según el diagnóstico médico, Julián nació con un conducto esencial del corazón sin desarrollar, lo que provoca que su organismo no pueda oxigenarse adecuadamente.

El procedimiento que necesita es una cirugía de corazón abierto con la colocación de un dispositivo especial. Sin embargo, en Costa Rica no se dispone actualmente de este dispositivo ni de la posibilidad inmediata de realizar la operación.

Por recomendación médica, la familia buscó atención en el Hospital Universitari Dexeus, en Barcelona, España, donde podría llevarse a cabo la intervención en los próximos meses.

La madre del menor, Karla Solís, explicó que cuentan con un periodo aproximado de 3 meses para realizar la cirugía, antes de que los pulmones de Julián sufran daños irreversibles.

Para apoyar la causa, los organizadores del convivio invitan a la comunidad a participar en la actividad en Fraijanes, que contará con el respaldo de varias marcas y emprendimientos locales.

Además, se mantiene habilitada una colecta solidaria a través de las siguientes vías:

Sinpe Móvil: 8752-7628

8752-7628 Transferencia bancaria: CR15015202001136022508

CR15015202001136022508 A nombre de: Katherine Solís Murillo