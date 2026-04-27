Una menor de tan solo un año y 3 meses resultó herida la mañana de este lunes tras ser atacada por un perro en el sector de San Juan de Dios de Desamparados.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja Costarricense, la emergencia fue atendida a las 10:46 a.m. en calle Boquerón, donde se desplazaron 2 unidades de atención.

Al llegar al sitio, los cruzrojistas encontraron a la menor con heridas en el rostro provocadas por el animal, por lo que recibió atención prehospitalaria en el lugar.

Las autoridades no han brindado detalles adicionales sobre las circunstancias en que ocurrió el ataque. El caso se mantiene bajo seguimiento mientras se determina la condición de la menor.