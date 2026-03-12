Una balacera registrada la noche del miércoles en el sector de Calle Malecu, en La Inmaculada de Quepos, específicamente en el sector de La Laguna, dejó 5 personas afectadas, entre ellas 3 menores de edad.

De acuerdo con información de la Cruz Roja Costarricense, el reporte de emergencia se recibió a las 9:18 p. m., en el que se alertaba sobre una balacera con varias personas heridas en la zona.

“Producto de esta balacera falleció un menor de 1 año y 9 meses quien presentaba un impacto por proyectil de arma de fuego en la cabeza“, explicó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

“Además, resultaron heridos una femenina de 25 años de apellido Barrantes y un masculino de apellido López de 28 años. También dos menores de 5 y 8 años resultaron con algunos rasguños, pero al parecer, no presentaban heridas por proyectil de arma de fuego”, agregó el OIJ.

Al llegar las unidades de socorro de la Cruz Roja al lugar, no se encontraron pacientes en la escena. Según el reporte inicial recibido a través del sistema de emergencias Sistema de Emergencias 9-1-1, las personas involucradas habrían sido trasladadas por medios propios a un centro médico antes de la llegada de los equipos de emergencia.

Las autoridades mantienen bajo investigación lo ocurrido para esclarecer las circunstancias del ataque armado.