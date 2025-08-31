Un bebé de 2 años cayó a una fosa de 4-5 metros de profundidad en Curridabat, informó la Cruz Roja Costarricense (CRC).

Las autoridades recibieron la alerta a las 2:47 p.m., específicamente en el cantón de Curridabat, San José, en el parque que se ubica frente a las embajadas, según informó la Benemérita.

“La primera unidad en llegar a la escena confirmó la información, sin embargo, no logró establecer contacto visual con el menor”, indicó la Cruz Roja.

Al sitio se desplazan una Unidad Básica, una Unidad Avanzada y personal especializado de Rescate, para la atención del incidente.

Noticia en desarrollo