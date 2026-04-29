Una bebé de un año y cuatro meses tuvo que ser sometida a una cirugía reconstructiva facial luego de ser atacada por un perro en San Juan de Dios de Desamparados.

La menor ingresó al Hospital Nacional de Niños en condición crítica, tras presentar heridas severas en el rostro, especialmente en zonas como el párpado y la boca. El director del centro médico, Carlos Jiménez Herrera, confirmó que la paciente fue intervenida mediante un abordaje multidisciplinario.

“Fue llevada a sala operaciones para una atención multidisciplinaria con cirugía reconstructiva y oftalmología y su evolución es bastante satisfactoria”, indicó.

Actualmente, la niña se encuentra fuera de peligro, permanece internada en un servicio general y deberá continuar varios días en observación como parte de su recuperación.

El ataque ocurrió en calle Boquerón, donde equipos de emergencia atendieron la alerta. Paramédicos estabilizaron a la menor en el sitio y luego la trasladaron de urgencia al hospital.

De forma preliminar, se presume que el perro involucrado habría sido un animal recogido de la calle, que reaccionó agresivamente cuando la niña lo tocó en el rostro.