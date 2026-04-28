Bebé atacada por perro: Hospital de Niños detalla estado

Una bebé de apenas un año y 4 meses, que fue atacada por un perro en San Juan de Dios de Desamparados, tuvo que ser sometida a una cirugía reconstructiva en su rostro tras la gravedad de las lesiones.

El director general del Hospital Nacional de Niños, Carlos Jiménez Herrera, confirmó que la menor fue intervenida quirúrgicamente poco después de su ingreso al centro médico.

“La paciente menor de 1 año y 4 meses que llegó procedente de Desamparados el día de ayer por un ataque por mordedura de perro. Fue llevada a sala operaciones para una atención multidisciplinaria con cirugía reconstructiva y oftalmología y su evolución es bastante satisfactoria”, explicó Jiménez.

Director general del Hospital Nacional de Niños, Carlos Jiménez Herrera.

Actualmente, la niña se encuentra fuera de peligro y permanece internada en un servicio general, donde deberá continuar en observación durante varios días como parte de su recuperación.

El caso

El ataque ocurrió en horas de la mañana del lunes, alrededor de las 10:46 a. m., en el sector de calle Boquerón. Tras la alerta, unidades de emergencia se movilizaron rápidamente al sitio para atender a la menor, quien presentaba lesiones severas en el rostro producto de la mordedura.

Paramédicos brindaron atención en el lugar y lograron estabilizarla antes de trasladarla de urgencia al hospital, inicialmente en condición crítica, debido a la complejidad de las heridas que incluían afectaciones en zonas como el párpado y la boca.

De forma preliminar, se presume que el animal involucrado habría sido un perro recogido de la calle, el cual reaccionó de forma violenta cuando la niña lo tocó en el rostro.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer cómo ocurrió el incidente.

Este caso vuelve a poner en discusión la importancia de la supervisión constante de menores en presencia de animales, así como la necesidad de reforzar medidas de prevención para evitar este tipo de situaciones.