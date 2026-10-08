Fecha de publicación: 8 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 8 de octubre de 2026

Costa Rica busca incorporar entre 50 y 75 autobuses eléctricos al transporte público de la Gran Área Metropolitana (GAM), mediante una iniciativa conjunta del Banco de Costa Rica (BCR), la Unión Europea, la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Como parte de este proceso, el BCR y la Unión Europea firmaron un contrato de subvención por €8 millones en recursos no reembolsables. El aporte permitirá desarrollar un mecanismo financiero para facilitar que las empresas autobuseras adquieran unidades eléctricas y cuenten con la infraestructura necesaria para su operación.

Pierre-Louis Lempereur, Embajador UE en CR, Efrain Zeledón Leiva, Ministro de Obras Públicas y Transportes y Julio César Trejos, Gerente General del BCR

La iniciativa busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, impulsar la movilidad sostenible y contribuir a un servicio de transporte público más integrado.

Financiamiento para buses y sistemas de recarga

El BCR será responsable de estructurar el modelo de financiamiento mediante Vehículos de Propósito Especial (VPE), un mecanismo que permitirá gestionar tanto la provisión de autobuses eléctricos europeos como el desarrollo de infraestructura de recarga.

El acuerdo contempla la adaptación de planteles, la instalación de cargadores eléctricos, tasas preferenciales y acompañamiento técnico y financiero para los operadores.

Según Julio César Trejos, gerente general del BCR, la participación del banco, a través de su modelo Impulso Sostenible, busca facilitar la adquisición de estas unidades y apoyar las acciones del país para mitigar el cambio climático.

Julio César Trejos Gerente General del BCR/Foto BCR

El modelo se desarrollará, validará y documentará con el propósito de que pueda replicarse y atraer nuevas inversiones para la descarbonización del transporte público.

Una apuesta por integrar el transporte público

La iniciativa forma parte del proyecto TUE-Mobility, cofinanciado por la Unión Europea y el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania e implementado por GIZ, dentro de la agenda de inversión Global Gateway.

Además de la renovación de las flotas, el proyecto contempla la integración de puntos de conexión entre distintos medios de transporte con el proyecto del tren eléctrico de pasajeros. El objetivo es facilitar los traslados y contribuir a reducir tiempos y costos para las personas usuarias.

También apoya al Sistema Nacional de Información de Transporte Público mediante la recopilación de datos sobre rutas, paradas y horarios. Una futura incorporación de información en tiempo real podría mejorar la planificación de viajes y ayudar a los operadores a gestionar sus flotas.

Renovación de flotas y cooperación internacional

El ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraim Zeledón, señaló que la modernización del servicio requiere facilitar la renovación de los autobuses “sin trasladar todo el peso de esa inversión a los usuarios”.

Por su parte, el embajador de la Unión Europea en Costa Rica, Pierre-Louis Lempereur, destacó que la cooperación busca combinar inversiones y transferencia de conocimientos entre empresas costarricenses y europeas para promover un transporte más sostenible, moderno y accesible.

Pedro Zamora, Supervisor Banca Inversion BCR explica el modelo de negocios estructurado por el BCR.

Evelyn Aguilar, subgerente de Negocios del BCR, explicó que el banco pretende conectar a los distintos actores, movilizar cooperación internacional y generar condiciones para la inversión privada, con beneficios para la sociedad, la economía y el ambiente.

La meta del convenio es facilitar la incorporación de entre 50 y 75 unidades eléctricas. La información suministrada no detalla una fecha para su entrada en operación.

Bus eléctrico como los que se incorpora el acuerdo/Foto BCR

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