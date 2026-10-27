BCR SAFI adquiere Parque Empresarial del Pacífico por $89 millones

Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 27 de octubre de 2026

La salida del Parque Empresarial del Pacífico del patrimonio del Fondo de Inversión Inmobiliario del Banco de Costa Rica (BCR) se concretó este 27 de octubre, luego de que BCR Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (BCR SAFI) adquiriera el inmueble por un monto total de $89 millones.

La operación responde a una orden de la Superintendencia General de Valores (Sugeval), emitida en octubre de 2024, que dispuso la presentación de un plan de normalización para atender la situación del fondo inmobiliario. Entre las medidas establecidas figuraba retirar el inmueble de su patrimonio.

Según comunicó BCR SAFI mediante un hecho relevante, el monto reconocido a favor del fondo por la salida del parque empresarial asciende a $87 millones. A esa suma se agregaron $2,3 millones por gastos legales relacionados con la escritura de traslado del inmueble, suscrita el mismo 27 de octubre.

La administradora indicó que el monto total contempla el valor asociado a la salida del inmueble, los costos financieros y otros rubros determinados para cumplir con la resolución de Sugeval. La Auditoría Interna de BCR SAFI certificó el monto y verificó el cierre de la suma que debía pagar la sociedad administradora al fondo inmobiliario.

Disputa judicial

La orden de Sugeval fue emitida mediante la resolución SGV-R-179-2024, del 29 de octubre de 2024. Tanto BCR SAFI como el BCR presentaron recursos contra esa disposición, pero la superintendencia rechazó los recursos de revocatoria y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) desestimó las apelaciones en junio de 2025.

Posteriormente, ambas entidades acudieron al Tribunal Contencioso Administrativo para solicitar medidas cautelares con el objetivo de suspender la resolución. Sin embargo, esas solicitudes fueron rechazadas de manera definitiva en abril y agosto de 2026.

El BCR también presentó el 27 de abril de este año una demanda ordinaria contra el Banco Central de Costa Rica (BCCR), relacionada con la orden emitida por Sugeval. El proceso judicial continúa en trámite.

La adquisición del inmueble fue aprobada por la Junta Directiva General del BCR y por los órganos correspondientes de BCR SAFI en agosto de 2026. En esos acuerdos se dejó constancia de que la operación se ejecutaría bajo protesta y sin renunciar a las acciones administrativas o judiciales.

BCR SAFI señaló que la transacción se realiza en cumplimiento del deber de obediencia establecido en la Ley General de la Administración Pública, pero aclaró que no implica aceptar la legalidad de los actos administrativos cuestionados ni retirar las acciones en curso.

Con la compra, la sociedad administradora afirmó haber cumplido las acciones previstas en el plan de normalización dirigidas a restablecer la situación funcional y financiera del Fondo de Inversión Inmobiliario, conforme a lo ordenado por Sugeval.

El caso del PEP

En marzo de 2020, el Fondo Inmobiliario del BCR SAFI adquirió el Parque Empresarial del Pacífico, ubicado en Esparza, por un monto de $70 millones para agregar a su portafolio.

Sin embargo, en setiembre de 2022, un grupo de inversionistas presentó una denuncia en contra de la Sociedad del Banco por un presunto sobreprecio en la compra del inmueble.

Una auditoría del BCR SAFI indicó que el valor real era cercano a los $35 millones.