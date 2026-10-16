Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

El Banco de Costa Rica (BCR) prevé cobrar una comisión de $1 mensual a las cuentas corrientes y de ahorros que mantengan un saldo promedio mensual de $50 o menos, según lo establece su nuevo Reglamento de Tarifas y Comisiones, publicado el 9 de octubre.

Sin embargo, la entidad todavía no ha definido cuándo comenzará a aplicar el débito, según explicó la oficina de prensa de la entidad bancaria.

La comisión figura entre los cargos contemplados en el reglamento, que establece el cobro para las cuentas que no cumplan con el saldo mínimo requerido. Para determinarlo, el banco también toma en cuenta el dinero depositado en los sobres electrónicos.

El BCR aclaró que, por el momento, no está ejecutando el cobro.

“En efecto, el nuevo Reglamento de Tarifas y Comisiones del BCR que se publicó desde el 09 de octubre la incluye. Sin embargo, este débito puntual no se está ejecutando ni se ejecutará en lo sucesivo”, indicó la entidad.

El banco no precisó una fecha para poner en marcha la comisión, pero se comprometió a comunicarla cuando esté definida.

La medida contempla excepciones para los productos Cuenta Conmigo, Cuenta Propia, Pensionados, Cuenta Nómina y Cuenta Digital, que quedan excluidos de esta comisión.