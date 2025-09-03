El Banco de Costa Rica (BCR) interpuso una acción legal contra una orden administrativa emitida por la Superintendencia General de Valores (Sugeval).

La medida le exige al banco trasladar $70 millones a su Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI).

El conflicto surge de la compra del Parque Empresarial del Pacífico, inmueble adquirido por el Fondo Inmobiliario No Diversificado (FIND) del BCR SAFI.

La operación está bajo investigación por un presunto sobreprecio en la transacción.

Con el fin de proteger a los inversionistas del Fondo, la Sugeval ordenó que el BCR cubra con sus propios recursos el monto de la compra y, además, excluya el inmueble de los activos del FIND.

“La Junta Directiva del Banco de Costa Rica alerta que el acatamiento de dicha medida implicaría el traslado definitivo de más de $70 millones de fondos públicos a un patrimonio privado.

El Conglomerado Financiero BCR enfatiza su profundo respeto por el orden institucional y regulatorio del país. Sin embargo, considera que la directriz en cuestión impone una responsabilidad cuya legalidad debe ser analizada por los Tribunales de Justicia”, indicaron en un comunicado de prensa.

En julio, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) confirmó la medida de la Sugeval al declarar sin lugar la apelación del BCR.