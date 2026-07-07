BCCR valora inversiones de mayor riesgo en reservas internacionales

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) valora la posibilidad de realizar inversiones con un mayor nivel de riesgo utilizando parte de los recursos de las reservas internacionales. La Junta Directiva de la autoridad monetaria solicitó un estudio técnico que brinde la información necesaria para la toma de decisiones.

Así consta en los acuerdos del acta 6327-2026, publicada por el BCCR.

“Encargar a la Administración del Banco que, con el apoyo de la División Gestión de Activos y Pasivos y en coordinación con la División Económica, elabore y presente a la Junta Directiva un estudio técnico con el fin de identificar a partir de qué nivel resultaría procedente valorar otras clases de activos para las inversiones de las reservas monetarias internacionales, así como analizar las implicaciones de esa eventual decisión sobre la preservación del capital, la liquidez, el rendimiento esperado, el saldo y composición de las reservas y la tolerancia al riesgo definida”, indica el documento.

El análisis surge en un contexto de crecimiento de las reservas internacionales netas, que alcanzaron los $20 mil millones a junio del presente año. Este incremento responde a las compras netas de divisas efectuadas por la autoridad monetaria ante el excedente de dólares en el mercado cambiario, los mayores depósitos del Ministerio de Hacienda y los rendimientos generados por la administración del portafolio.

La discusión se centra en evaluar si el crecimiento de las reservas permitiría asumir una mayor tolerancia al riesgo sin comprometer los principios de seguridad y liquidez que históricamente han guiado la administración de estos recursos.

Durante la sesión, los miembros de la Junta señalaron que cualquier decisión debe estar respaldada por evidencia técnica y considerar su relación con otros aspectos de la política económica, incluida la política cambiaria.

“En un régimen de flotación, me parece a mí que hay espacio para tener inversiones a más largo plazo. Porque el tipo de cambio puede cumplir la función de hacer los ajustes en balanza de pagos. Entonces, no se necesitan tantas reservas a corto plazo como en un régimen más intervenido del tipo de cambio. Para incrementar la rentabilidad de las reservas”, señaló Jorge Guardia durante su intervención.

Róger Madrigal, presidente de la Junta Directiva, mencionó que existen bancos centrales que han optado por activos como el oro o acciones de empresas tecnológicas, cuyos rendimientos superan los obtenidos con instrumentos más tradicionales.

Sin embargo, esa posibilidad también implicaría que el BCCR modifique el nivel de tolerancia al riesgo establecido para el portafolio de inversión de las reservas.

“Hay otros tipos de activos que tienen mayor potencial, pero también más de riesgo, entonces, lo ideal es que, si eso es lo que se quiere, que más bien la discusión sea sobre cuál es el nivel de tolerancia al riesgo que la Junta quiere aceptar”, señaló Diana González, gerente del Departamento de Banco y Supervisión de la autoridad monetaria.

Los directivos comentaron que las inversiones de mayor riesgo se realizarían únicamente después de sobrepasar un límite prudencial de reservas. Como punto de partida, mencionaron un umbral de $18 mil millones, de manera que el excedente pueda destinarse a instrumentos con mayores expectativas de rendimiento.

Reservas

En junio del presente año, las reservas internacionales superaron los $20 mil millones, lo que ubicó el indicador de adecuación de reservas en un 174%. Este indicador mide la relación entre el saldo disponible y el nivel considerado adecuado para la economía nacional, tomando en cuenta factores como los vencimientos de corto plazo de la deuda denominada en moneda extranjera, la liquidez interna necesaria y riesgos como una eventual salida de divisas por parte de inversionistas extranjeros.

En el informe presentado a la Junta Directiva se detalla que la autoridad monetaria mantiene una estrategia conservadora que prioriza la preservación del capital mediante instrumentos de renta fija de corto plazo y bonos soberanos de gobiernos como el de Estados Unidos.

González indicó que la rentabilidad del portafolio de reservas durante el último año fue del 3,9%.

“En lo que respecta a lo que es el retorno de las reservas internacionales, lo que tenemos es una situación muy interesante, durante este primer trimestre y lo que ha venido del presente año, a partir del inicio de la guerra entre Irán y Estados Unidos, se presentó un fuerte incremento en lo que son las tasas de interés del Tesoro de Estados Unidos y en general en muchas otras economías, porque las tensiones geopolíticas han generado volatilidad también”, explicó.

Dicho panorama mejoró las expectativas de rendimiento que tenía el BCCR para el inicio de 2026.