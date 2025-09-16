El festival gastronómico más esperado de la región, BBQ Fest, regresa este 2025 para celebrar su décimo quinto aniversario con dos ediciones y una propuesta renovada.

La primera cita será del 14 al 16 de noviembre de 2025 en el Campo Ferial de Palmares, Alajuela. Allí debutarán los Backyard Series, una serie de encuentros regionales que llevarán la esencia del festival a distintas comunidades en un formato más íntimo y familiar.

La edición principal se realizará en febrero de 2026 en una nueva sede: Campo Lago, con una experiencia ampliada y pensada para todo público.

En Palmares, el festival contará con una amplia zona gastronómica con parrilladas, ahumados, hamburguesas y choripanes; además de un mercado artesanal y gourmet con productos locales como salsas, cuchillos y utensilios BBQ. También habrá un área infantil con inflables y talleres creativos.

El ambiente se complementará con escenarios de música en vivo, presentaciones de bandas nacionales y DJs, así como una competencia amateur avalada por la Kansas City Barbecue Society (KCBS), que premiará con efectivo a los mejores parrilleros.

Las entradas ya están disponibles desde ¢2,500 y se pueden adquirir a través de la plataforma Starticket.