Bayern reaparece en la final de la Pokal

Leverkusen, Alemania, AFP – El Bayern Munich, que el domingo se proclamó campeón de la Bundesliga, siguió su paseo triunfal en el fútbol de su país al clasificar este miércoles a la final de la Copa de Alemania, derrotando 2-0 al Bayer Leverkusen como visitante en su semifinal.

Será la primera final de la DFB Pokal para el Bayern desde 2020 y conocerá su rival el jueves, cuando Stuttgart y Friburgo se enfrenten en la segunda semifinal.

En el BayArena, el Bayern abrió el marcador en el minuto 22 por medio de su estrella inglesa Harry Kane, asistido por Jamal Musiala para firmar su tanto número 52 de la actual temporada.

Los muniqueses dominaron el partido pero no pudieron respirar tranquilos hasta el final, cuando el colombiano Luis Díaz firmó, en el 90+3, el 2 a 0 definitivo para los visitantes.