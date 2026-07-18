Baterías mal desechadas: Un riesgo para la salud y el ambiente

En febrero del año pasado, lo que parecía un recorrido de rutina para un camión recolector de basura de la Municipalidad de Palmares terminó en una emergencia de grandes proporciones. El vehículo se incendió en plena comunidad debido a una deflagración provocada por el mal manejo de residuos peligrosos, específicamente baterías que fueron desechadas junto a los desechos comunes.

La Ley de Gestión Integral de Residuos N.º 8.893 establece una clasificación especial para estos objetos, siendo la categoría de “residuo peligroso”. Esta distinción es de seguridad ya que las pilas contienen sustancias tóxicas que se liberan si no se gestionan de forma adecuada.

“Nos ha pasado que dejamos una pila en un lugar donde le pega el sol y a los días vemos cómo se desprende un líquido como de herrumbre; ese líquido contiene mucha toxicidad y nos pone en situación de riesgo”, indicó Susana Méndez, coordinadora de la unidad UNA Campus Sostenible de la Universidad Nacional.

El contacto directo con estos componentes químicos puede exponer a las personas a sufrir padecimientos graves en los riñones, pulmones y el sistema neurológico, además de causar quemaduras químicas severas.

El impacto en cifras

Las baterías son responsables del 93% del mercurio y del 48% del cadmio presentes en la totalidad de los residuos sólidos. El poder contaminante de una sola pila AA es desproporcionado: tiene la capacidad de contaminar hasta 400 litros de agua y mantener esas sustancias tóxicas activas en el ambiente por un periodo de hasta 50 años.

A diferencia de la materia orgánica, la naturaleza carece de mecanismos para degradar metales pesados como el mercurio, el plomo, el cadmio o el litio, los cuales son liberados al entorno mediante prácticas inadecuadas de manipulación.

Bioacumulación: amenaza invisible

El mayor peligro para la población radica en un fenómeno llamado bioacumulación, un proceso que traslada la contaminación a lo largo de toda la cadena alimentaria. Este fenómeno funciona como un efecto en cadena, si el agua se contamina, las sustancias tóxicas se adhieren a las plantas acuáticas. Posteriormente, un pez pequeño consume esa planta y almacena el material pesado en su organismo. El ciclo continúa cuando un depredador más grande ingiere a varios de estos peces contaminados, concentrando aún más la toxicidad, hasta que el ciclo termina cuando el ser humano consume estos productos.

“Cuando uno absorbe un metal, por ejemplo, el mercurio o cromo, ellos se van a ir acumulando hasta que llegan a causar un daño en el sistema o órgano donde este alojado en el organismo vivo” indicó Julián Rojas, coordinador del centro de acopio de la Universidad Nacional.

Rojas recalca que no todos los centros de acopio o campañas de recolección tienen la capacidad técnica para tratarlos de manera adecuada. Por eso, recomienda informarse mediante las páginas oficiales del Ministerio de Salud o de la municipalidad correspondiente sobre campañas de recolección de residuos especiales.

Llamado a la prevención

• Evitar el uso de equipos que requieran baterías externas.

• En caso de utilizar, no desecharlas con la basura común.

• Llevar las baterías a los puntos de recolección especiales.



¿Cómo desechar las pilas correctamente?

Ante el peligro de este residuo, el experto brinda las siguientes recomendaciones:

• Separación absoluta: Mantenga las baterías y pilas totalmente alejadas de la basura común y los materiales reciclables.

• Almacenamiento temporal seguro: Deposite las pilas en recipientes como botellas plásticas limpias, evitando acumular cantidades excesivas en un solo envase.

• Protección contra el calor: Es vital vigilar que este almacenamiento no esté expuesto al sol, a la humedad para prevenir fugas de líquidos tóxicos.

• Seguridad para el litio: En el caso específico de las baterías de litio, se recomienda colocar cinta adhesiva en los puntos de contacto para prevenir posibles cortocircuitos.