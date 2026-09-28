Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

Una descarga por descuido, la curiosidad o un engaño en internet pueden ser suficientes para introducir una aplicación maliciosa en el teléfono inteligente.

Estas herramientas apócrifas ponen en riesgo directo datos personales, contraseñas, cuentas bancarias y la privacidad de los usuarios.

Ante este panorama, la firma de ciberseguridad ESET Latinoamérica compartió una guía detallada para identificar este tipo de amenazas, eliminarlas correctamente del sistema y prevenir futuros incidentes tanto en dispositivos Android como iOS.

Señales de alerta en el dispositivo

Reconocer una app dañina no siempre es sencillo, ya que suelen operar de forma sigilosa. Sin embargo, Mario Micucci, investigador de seguridad informática de ESET, señala que la combinación de ciertas anomalías debe levantar sospechas inmediatas:

Comportamientos extraños: La aplicación se abre, cierra o falla sin razón aparente.

La aplicación se abre, cierra o falla sin razón aparente. Cargos no reconocidos: Facturaciones o compras inesperadas en tarjetas de crédito o débito.

Facturaciones o compras inesperadas en tarjetas de crédito o débito. Permisos excesivos: Solicitudes de acceso injustificadas, como una calculadora que pide acceso a los mensajes o la galería de fotos.

Solicitudes de acceso injustificadas, como una calculadora que pide acceso a los mensajes o la galería de fotos. Consumo anómalo de batería y datos: Descargas aceleradas de la carga del teléfono o picos de uso de internet sin cambios en los hábitos de navegación.

Descargas aceleradas de la carga del teléfono o picos de uso de internet sin cambios en los hábitos de navegación. Instalación de apps desconocidas: Aparición de accesos directos no autorizados o despliegue agresivo de publicidad (adware).

¿Cómo eliminarlas correctamente?

En caso de detectar una aplicación sospechosa, el primer paso es no volver a abrirla, no ingresar credenciales y, si continúa mostrando actividad extraña, desconectar el dispositivo de internet.

Para usuarios de Android, el procedimiento de eliminación requiere ingresar a Ajustes → Aplicaciones → [Nombre de la app] → Desinstalar.

Si el sistema no permite borrarla, es probable que la app haya adquirido permisos especiales; en ese caso se debe revisar Ajustes → Seguridad → Aplicaciones de administración del dispositivo para desmarcar el acceso de administrador antes de proceder con el borrado.

En casos complejos, se recomienda iniciar el teléfono en Modo Seguro.

Para usuarios de iOS (iPhone), basta con mantener presionado el ícono de la app y seleccionar “Eliminar app”, además de verificar en la configuración del teléfono que no se hayan instalado perfiles de configuración desconocidos.

Acciones indispensables tras la desinstalación

Eliminar la aplicación no siempre neutraliza el riesgo por completo si la amenaza logró acceder a información confidencial. Desde ESET enfatizan que es vital realizar las siguientes acciones desde un dispositivo seguro:

Cambiar contraseñas inmediatamente: Priorizar el correo electrónico, cuentas de Google/Apple, redes sociales y plataformas de banca móvil. Activar el doble factor de autenticación (2FA): Añade una capa extra de protección ante accesos no autorizados. Cerrar sesiones activas: Revisar qué dispositivos están vinculados a las cuentas y cerrar aquellas sesiones sospechosas. Analizar el equipo: Contar con una solución de seguridad móvil para revisar el almacenamiento en tiempo real.

Como última alternativa, si el teléfono continúa comprometido o bloqueado, los expertos sugieren realizar un restablecimiento de fábrica, asegurándose de realizar previamente una copia de seguridad de la información indispensable. Para evitar caer en estas trampas, se aconseja descargar programas únicamente desde tiendas oficiales, leer las reseñas de los desarrolladores y mantener el sistema operativo actualizado.