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Una descarga por descuido, la curiosidad o un engaño en internet pueden ser suficientes para introducir una aplicación maliciosa en el teléfono inteligente.
Estas herramientas apócrifas ponen en riesgo directo datos personales, contraseñas, cuentas bancarias y la privacidad de los usuarios.
Ante este panorama, la firma de ciberseguridad ESET Latinoamérica compartió una guía detallada para identificar este tipo de amenazas, eliminarlas correctamente del sistema y prevenir futuros incidentes tanto en dispositivos Android como iOS.
Reconocer una app dañina no siempre es sencillo, ya que suelen operar de forma sigilosa. Sin embargo, Mario Micucci, investigador de seguridad informática de ESET, señala que la combinación de ciertas anomalías debe levantar sospechas inmediatas:
En caso de detectar una aplicación sospechosa, el primer paso es no volver a abrirla, no ingresar credenciales y, si continúa mostrando actividad extraña, desconectar el dispositivo de internet.
Para usuarios de Android, el procedimiento de eliminación requiere ingresar a Ajustes → Aplicaciones → [Nombre de la app] → Desinstalar.
Si el sistema no permite borrarla, es probable que la app haya adquirido permisos especiales; en ese caso se debe revisar Ajustes → Seguridad → Aplicaciones de administración del dispositivo para desmarcar el acceso de administrador antes de proceder con el borrado.
En casos complejos, se recomienda iniciar el teléfono en Modo Seguro.
Para usuarios de iOS (iPhone), basta con mantener presionado el ícono de la app y seleccionar “Eliminar app”, además de verificar en la configuración del teléfono que no se hayan instalado perfiles de configuración desconocidos.
Eliminar la aplicación no siempre neutraliza el riesgo por completo si la amenaza logró acceder a información confidencial. Desde ESET enfatizan que es vital realizar las siguientes acciones desde un dispositivo seguro:
Como última alternativa, si el teléfono continúa comprometido o bloqueado, los expertos sugieren realizar un restablecimiento de fábrica, asegurándose de realizar previamente una copia de seguridad de la información indispensable. Para evitar caer en estas trampas, se aconseja descargar programas únicamente desde tiendas oficiales, leer las reseñas de los desarrolladores y mantener el sistema operativo actualizado.