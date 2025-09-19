Pese a haber sido anunciado por las municipalidades de Goicoechea y San José, y haberse conversado con vecinos de las zonas aledañas, el proyecto para tratar desechos del cantón aún no cuenta con los permisos necesarios del Ministerio de Salud.

Así lo confirmó la jerarca de la cartera y vicepresidenta de la República, Mary Munive, quien aseguró que no se ha hecho llegar ningún tipo de información a la mesa técnica que mantiene el ministerio sobre este tema.

“Lo que averiguamos es que no ha llegado nada a nivel central en esa mesa técnica que se puso a disposición de todas las municipalidades y personas que de alguna forma piensan que tienen alguna idea para resolver esta problemática; pero no ha llegado absolutamente nada, ni se ha presentado o ha dado un permiso de nada”, detalló Munive a Diario Extra.

Según la ministra, la información solo se ha dado a conocer mediante los medios de comunicación, aunque sí destacó que, en caso de realizarse un parque ambiental en la zona, este se debe comunicar con antelación y detalle a los ciudadanos, ya que “nadie quiere tener la disposición final de residuos”.

La falta de permisos también fue confirmada por el alcalde de Goicoechea, Fernando Chavarría, quien aseguró que aún no se han tramitado, pues el municipio de San José, dueño del terreno, todavía se encuentra estudiando la viabilidad de un centro de acopio.

“El proyecto está en periodos de valoración, diseño y una vez esté listo para ejecutar, tenemos que mandar a ver si cumple con los permisos de uso de suelo que ya estamos en eso, el tema de la Secretaría Técnica Nacional de Ambiente (Setena), el Ministerio de Salud, entre otros”, detalló Chavarría a este medio.

Vecinos y alcaldías inconformes

El proyecto, pese a ser una necesidad para enfrentar el vencimiento de los actuales rellenos sanitarios, pareciera ser una incomodidad tanto para vecinos de Goicoechea como para los de Montes de Oca, razón por la cual el alcalde Domingo Arguello alzó la voz.

“Lo que yo estoy haciendo es una convocatoria para que hagamos las mesas de trabajo, porque no solo es un tema político, sino también técnico y social. Son los tres factores que se tienen que tomar en cuenta porque cualquiera de estas plantas, centros de reciclaje, rellenos o lo que sea, tiene que de alguna u otra forma socializarse con las comunidades y ver la viabilidad en ese sentido”, detalló Arguello.

Pese a ello, el alcalde de Montes de Oca declinó la invitación que hicieron sus homónimos para discutir el proyecto, ya que, según él, aún no está claro y se requiere de trabajo previo a conversar sobre su viabilidad.

Por su parte, los vecinos de Mata de Plátano acudirán a las vías legales para frenar el avance de la planta, según lo confirmó Roy Valverde, vocero de la comunidad, quien aseguró que presentarían un recurso de amparo.

“Resulta que en el Sistema Integrado de Compras Públicas sacaron una licitación para limpieza del terreno, corta de árboles y poner un tipo de herbicida para dejar la zona completamente limpia, mientras que ellos aseguran que van a usar nada más un 9% de la propiedad, ¿entonces para qué van a cortar los árboles?”, especificó Valverde.

Actualmente, el trabajo se desarrolla en conjunto entre ambas municipalidades, ya que el terreno pertenece al gobierno local de la capital, pero se encuentra ubicado en Goicoechea.

Relleno sanitario es una posibilidad

Vecinos de Mata de Plátano, Goicoechea, denunciaron un relleno sanitario encubierto bajo la figura de parque ambiental, en finca El Maderal.

Aunque autoridades aseguraron que era una interpretación errónea del Plan Municipal de Gestión de Residuos, el documento estableció la posibilidad de un relleno municipal si los botaderos se llenaban. Señalaron que carecía de claridad técnica, ambiental y legal, y criticaron impacto cercano a escuelas, olor, plagas y salud comprometida.

Mary Munive Ministra de Salud “Cuando ya se tenga cuál tecnología o espacio se hará a lo interno por parte de las municipalidades, nosotros nos encargaremos de la fiscalización, pero como le digo, no han presentado planos ni absolutamente nada para poder de alguna forma empezar”.

Fernando Chavarría Alcalde de Goicoechea “Es una lástima que el alcalde de Montes de Oca no quiera dialogar porque se perdería una buena opción de que se le pueda explicar el proyecto, y que nunca ha sido ni se va a realizar un relleno sanitario”.

Domingo Arguello Alcalde de Montes de Oca “Este tema es más nacional, de sentarnos con diferentes instituciones como el Ministerio de Salud, el Ministerio de Ambiente, Acueductos y Alcantarillados y hasta el mismo ICE para buscar soluciones en conjunto”.