Basura y roedores: así luce casa abandonada en Desamparados

Vecinos del centro de Desamparados piden una intervención a las diferentes autoridades para realizar la limpieza de una propiedad que acumula basura y se presta para que personas lleguen a consumir sustancias ilícitas.

La problemática aumenta cuando, en medio de la basura, aparecen roedores que pueden transmitir enfermedades. Además, la cercanía al Liceo Rubén Odio preocupa a los padres de familia.

Los materiales podrían caer desde arriba y herir a un peatón.

“Preocupa porque entre tanta basura y ratas está el colegio y muchos locales comerciales. Muchos indigentes llegan aquí, consumen sustancias y genera preocupación”, indicó Danny Matarrita, vecino de Desamparados.

Los comerciantes aseguran que, en ocasiones, se vuelve complicado trabajar allí debido a la inseguridad.

“Ya hemos sido víctimas del hampa porque la primera semana que abrimos nuestro negocio se robaron el cilindro de gas. En la Municipalidad nos dijeron que eso tiene un dueño físico y no pudieron hacer nada, pero la contaminación es demasiada”, comentó Karla Muñoz, quien trabaja en un negocio de comidas a unos 50 metros de dicho terreno.

Las personas afirman que este problema es de hace varios años atrás y, en apariencia, los dueños simplemente dejaron el terreno.

La presencia de roedores preocupa a las personas.

Tras una consulta hecha por Grupo Extra, la Municipalidad de Desamparados indicó que analizan realizar una intervención en conjunto con la Policía Municipal para así mejorar el ambiente y la calidad de vida de las personas.