Basura y alcantarillados viejos inundan ciudades

Fecha de publicación: 23 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

Las inundaciones en zonas urbanas de Escazú, Heredia y San Pedro, son cada vez más comunes debido a una serie de factores, como el incremento de la basura en carreteras y ríos, un sistema de alcantarillado desactualizado y la falta de espacios verdes que ayuden a filtrar el agua.

Así lo explicó Yolanda Rivas, investigadora de la Comisión Hidrológica del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA), quien señaló la necesidad de crear “ciudades esponja”, un concepto que reúne una serie de modificaciones en el diseño de las zonas urbanas.

“Estamos tratando de implementar soluciones basadas en la naturaleza, infraestructura verde, alcantarillas verdes, jardines de tormenta o techos verdes que ayuden a que el agua tenga ese espacio permeable donde pueda completar su ciclo y que ayude no solo al cantón o la provincia, sino a toda Costa Rica”, explicó Rivas.

A corto plazo, el CFIA lanzó, junto con la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y las municipalidades, la campaña “Juguemos Limpio”, que busca educar a niños y adultos sobre el correcto manejo de los desechos, los cuales suelen saturar el alcantarillado.

“La basura puede bloquear las alcantarillas o puede irse adentro. En ambas situaciones o no puede pasar el agua porque está dentro o no puede entrar porque está fuera, entonces no debe de ninguna manera ser una de las razones que provoquen una inundación”, agregó la experta.

Mediante una serie de acciones en colegios, hogares, centros de trabajo y gobiernos locales, la iniciativa busca concientizar a los costarricenses y evitar emergencias.

“Evidentemente se necesita de la conciencia de la gente. La ciudad más limpia no es la que más se limpia, valga la redundancia, sino la que menos ensucia y eso depende mucho de los habitantes de la ciudad”, comentó Diego Miranda, alcalde de San José.

Desde la CNE también se destacó la necesidad de promover este tipo de iniciativas de concientización ciudadana.