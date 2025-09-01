Durante el fin de semana, la provincia de Limón se vistió de fiesta para conmemorar el Día Internacional de la Persona Negra y la Cultura Afrodescendiente.

Con desfiles, música y actividades culturales que llenaron de color y tradición las calles del cantón central.

Sin embargo, tras la celebración, lo que predominó en las vías no fueron los ritmos caribeños, sino la gran cantidad de desechos dejados en plena vía pública, según se observa en imágenes compartidas por vecinos.

Ante esta situación, la Municipalidad de Limón desplegó cuadrillas de limpieza durante la madrugada para restablecer el orden en las zonas más concurridas.

“Gracias a los compañeros de recolección y aseo de vías por su enorme esfuerzo. De forma inmediata después del desfile se procedió a limpiar las congestionadas vías del casco central”, destacó el gobierno local.

Aun así, las labores se extendieron hasta la mañana del día siguiente debido al volumen de basura acumulada, por lo que las autoridades hicieron un llamado a la conciencia ciudadana para evitar que celebraciones de gran importancia cultural terminen generando un impacto ambiental negativo.