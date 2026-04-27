Basura se apodera de calles cartaginesas

Si usted viaja hacia Cartago por la radial, quizás ha notado lotes baldíos con basura que se terminan convirtiendo en botaderos a cielo abierto.
Desde cajas y botellas hasta lavadoras e inodoros. Hay gente que tira sus desechos al aire libre y no busca las opciones idóneas para su recolección.
La Municipalidad de Cartago confirmó que ya tienen diferentes sectores identificados como puntos estratégicos donde hay personas que tiran basura.
“Hay puntos específicos que ya tenemos identificados y se han hecho operativos preventivos. Hemos sorprendido a personas haciendo estos actos y ahora están presentando un proceso con la Fiscalía”, dijo Jorge Jiménez a Grupo Extra.
El llamado desde el ayuntamiento a la población es que se informe y participe de los programas de reciclaje, así como de las recolecciones de basura no tradicional.
“Hacemos un llamado a la ciudadanía a colaborarnos en ese sentido, tanto para la recolección como a no tirar residuos en la vía pública y también a denunciarlos. Desde la Policía Municipal mantenemos vigilancia desde nuestro centro de monitoreo”, comentó.
Los pobladores de Cartago confían en que pronto se pueda encontrar una solución definitiva.