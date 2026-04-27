Basura se apodera de calles cartaginesas

Si usted viaja hacia Cartago por la radial, quizás ha notado lotes baldíos con basura que se terminan convirtiendo en botaderos a cielo abierto.

Desde cajas y botellas hasta lavadoras e inodoros. Hay gente que tira sus desechos al aire libre y no busca las opciones idóneas para su recolección.

Personas tiran desde botellas hasta lavadoras viejas. Foto: Raquel Vargas

La Municipalidad de Cartago confirmó que ya tienen diferentes sectores identificados como puntos estratégicos donde hay personas que tiran basura.

La basura es visible desde la carretera. Foto: Raquel Vargas

“Hay puntos específicos que ya tenemos identificados y se han hecho operativos preventivos. Hemos sorprendido a personas haciendo estos actos y ahora están presentando un proceso con la Fiscalía”, dijo Jorge Jiménez a Grupo Extra.

El llamado desde el ayuntamiento a la población es que se informe y participe de los programas de reciclaje, así como de las recolecciones de basura no tradicional.

Municipalidad insta a denunciar casos así. Foto: Raquel Vargas

“Hacemos un llamado a la ciudadanía a colaborarnos en ese sentido, tanto para la recolección como a no tirar residuos en la vía pública y también a denunciarlos. Desde la Policía Municipal mantenemos vigilancia desde nuestro centro de monitoreo”, comentó.

Los pobladores de Cartago confían en que pronto se pueda encontrar una solución definitiva.