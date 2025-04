Una caja abandonada con desechos en su interior movilizó a las autoridades de emergencia en el Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños, ubicado en Pavas. El hallazgo generó preocupación, ya que inicialmente se desconocía su contenido. Por ello, de forma preventiva, se activó una alerta 6, según los protocolos establecidos por la terminal aérea.

Luis Miranda, subdirector de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), brindó detalles sobre lo ocurrido:

“En el aeropuerto Tobías Bolaños Palma se declaró una alerta 6 debido a la presencia de una caja no atendida, la cual no correspondía a ningún usuario registrado. Estaba específicamente detrás de la zona de hangares, por lo que se activó este tipo de alerta. Al no tratarse de un caso de secuestro ni de una amenaza terrorista, se clasificó como una interferencia ilícita”, explicó.

Ante la situación, se desplazaron unidades de la Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos y la Fuerza Pública, con el fin de asegurar el perímetro y descartar la presencia de un artefacto explosivo.

Tras varias horas de inspección, las autoridades confirmaron que la caja, ubicada a aproximadamente cuatro metros de la malla perimetral, contenía únicamente basura. Con esta información, se levantó la alerta y las operaciones aeroportuarias regresaron a la normalidad.

Hasta el momento, se desconoce quién colocó estos residuos dentro del aeropuerto. El caso permanece bajo investigación por parte de las autoridades competentes.

¿Qué es una alerta 6?

Amenaza o concreción de atentado, secuestro o acto terrorista en aeronaves o en instalaciones del aeropuerto.

• Alerta 6-1: Objeto olvidado u abandonado en aeronave.

• Alerta 6-2: Amenaza de bomba a través de teléfono.

• Alerta 6-3: Amenaza verbal de pasajero, aviso de bomba.

• Alerta 6-4: Amenaza en aeronave en tierra con pasajeros.