Basquetbolista detenido queda en libertad tras falta de pruebas

Fecha de publicación: 30 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 29 de octubre de 2026

Un hombre de apellido Shedden, quien sería jugador de baloncesto del equipo Liceo de Heredia-Semedes, quedó en libertad tras no hallarse prueba suficiente para procesarlo por los presuntos delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio calificado.

Según confirmó el departamento de prensa del Poder Judicial, el juzgado penal de Puntarenas resolvió que la prueba no da para vincularlo con el homicidio de un hombre identificado como Jairo Ibáñez Golfín, en febrero de 2025.

El club de Shedden anunció que el basquetbolista se encuentra libre, a través de su cuenta de Instagram.

“Luego de un juicio mediático emitido bajo el contexto del sensacionalismo y el perseguir likes, Shedden, capitán de Semedes-Liceo de Heredia quedó libre y sin medidas. No existe ningún elemento en la investigación que lo vincule con los hechos”, posteó el equipo en redes sociales.

La audiencia se realizó la noche del viernes, en donde se determinó liberar al jugador, asimismo la investigación sigue abierta.

Con colaboración del periodista Allan Madriz

