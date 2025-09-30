La Basílica de Los Ángeles emitió un comunicado sobre un posteo de una posible misa de la candidata presidencial Laura Fernández este 1° de octubre en el marco del inicio de la campaña electoral.

La Iglesia señaló en un comunicado que “no habrá ningún tipo de preferencia por ninguna persona o candidata a puestos de elección popular”, por lo que rechaza la veracidad del posteo.

De la misma forma, el comunicado, firmado por Monseñor Mario Enrique Quirós, también que “es prohibido cualquier forma de propaganda, valiéndose de las creencias religiosas del pueblo o invocando motivos de religión, se incite a la ciudadanía a que se adhieran o se separen de partidos o candidaturas determinadas”.

El posteo

Una imagen compartida en redes sociales muestra un banner, donde se muestra que Laura Fernández celebrará una misa de acción de gracias por el inicio de la campaña electoral 2026-2030.

Según el posteo, se realizará este miércoles 1° de octubre a las 6:00 p.m. en la Basílica de Los Ángeles.