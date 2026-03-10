¿Bases militares en Costa Rica? Esto dice Mario Zamora

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

El ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, reaccionó ante las versiones sobre la eventual instalación de bases militares en Costa Rica que han sido externadas por asesores de la presidenta electa, Laura Fernández, en diferentes espacios.

Además, detalló que la posibilidad de establecer bases no se ha planteado en los diálogos entre ambos países, ya que considera que una instalación de ese tipo no garantiza por sí sola una disuasión frente al narcotráfico.

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Zamora explicó que el interés de Costa Rica en las reuniones con autoridades estadounidenses se centra en fortalecer las capacidades operativas de las instituciones encargadas de la vigilancia marítima y aérea.

En ese sentido, indicó que el país busca mayor apoyo para el Servicio Nacional de Guardacostas y la Sección de Vigilancia Aérea, con el objetivo de mejorar los recursos disponibles para combatir el crimen organizado.

El ministro Zamora agregó que el fortalecimiento de estas unidades permitiría aumentar la frecuencia y la intensidad de los patrullajes tanto en aire como en mar, lo que contribuiría a reforzar las acciones contra el narcotráfico en territorio nacional.