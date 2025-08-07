“Bartolito”, la “Vaca Lola”, el periquito “Pepe”, el caballo “Percherón” y todos los personajes de La Granja de Zenón aterrizan en el país con su espectáculo oficial: “La Búsqueda del Tesoro”.

Este show lleno de música, baile, luces, canciones y diversión sumergirá a niños y niñas en una mágica aventura, donde los personajes deberán resolver un misterio para recuperar un tesoro perdido que contiene un gran huevo con tres deseos.

El tesoro de La Granja esconde en su interior un gran huevo con tres deseos, pero algo inesperado sucede y el tesoro desaparece, por lo que “Bartolito” y “Yamila” corren a recuperarlo, porque el deseo de “Tito” se ve afectado.

Durante la aventura se presentarán complicaciones ya que cada figura encontrará desafíos emocionantes y enigmas misteriosos.

Funciones

Sábado 4 y domingo 5 de octubre

10:00 a.m. y 2:00 p.m.

Teatro Auditorio Nacional del Museo de los Niños

Entradas

₡20.000 planta baja

₡15.000 planta alta

Las entradas están a la venta en boleteria.museocr.org.

Es importante tomar en consideración que todo asistente, sin importar edad, debe tener entrada para poder ingresar a disfrutar del evento.

Para más información visite el Facebook Museo de los Niños CR o escribir al WhatsApp 7003-7070.