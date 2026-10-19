Barro, piedras y ramas cubren puente sobre el río Bermúdez

Fecha de publicación: 19 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 18 de octubre de 2026

Así amaneció este lunes el puente sobre el río Bermúdez en San Pablo de Heredia en la ruta nacional 112, tras los incidentes registrados en la zona, la carretera presenta grandes cantidades de barro, lodo, piedras y ramas sobre la calzada, lo que dificulta el tránsito por el sector.

Esta vía comunica San Pablo con San Isidro de Heredia y es utilizada diariamente por conductores que necesitan desplazarse entre ambos cantones. Las condiciones en las que quedó la carretera generan riesgos para quienes intentan circular por el lugar.

Según la Municipalidad, el paso se mantiene cerrado.