Barrio La Tranquilidad: OIJ hace operativo y captura a hombre

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Agentes de la Oficina Regional del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Cóbano realizaron esta mañana un allanamiento en una vivienda ubicada en Barrio La Tranquilidad, en Cóbano, Puntarenas, donde detuvieron a un hombre de apellido Arias, de 42 años.

El sujeto figura como sospechoso del delito de venta de drogas, luego de que los investigadores recibieran información confidencial que señalaba que, aparentemente, estaría comercializando estupefacientes desde su vivienda y en vía pública.

Foto: OIJ.

La investigación comenzó hace aproximadamente un mes. A partir de la información recibida, los agentes realizaron diferentes diligencias que permitieron identificar al sospechoso y posteriormente concretar el operativo.

Durante el allanamiento, los agentes decomisaron aparente marihuana, además de otros elementos considerados de importancia para la investigación. Arias fue detenido y remitido al Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.

Foto: OIJ.

OIJ capturó a otro sospechoso en Cóbano

Además, otro hombre de apellido Barrientos, de 36 años, fue detenido por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechoso del delito de venta de drogas en Cóbano centro, Puntarenas.

La investigación comenzó en julio de 2026, luego de que los agentes recibieran información confidencial que señalaba que, aparentemente, Barrientos se estaría dedicando a la comercialización de droga bajo la modalidad de narcomenudeo en el sector de Cóbano centro.

Foto: OIJ.

A partir de esa información, los investigadores realizaron diferentes diligencias que permitieron identificar al sospechoso y posteriormente concretar su detención. Barrientos fue trasladado al Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.