Hasta el 28 de septiembre, Barrio Escalante se convierte en un punto de encuentro cultural con el Festival Gastronómico Chino, una iniciativa de Distrito G junto a la Embajada de la República Popular China que busca acercar a los costarricenses a la riqueza de la gastronomía y el arte de ese país asiático.
“Maestros de la cocina sichuanesa han cruzado los mares para compartir con Costa Rica los aromas frescos y sabores picantes de nuestra tradición culinaria… los costarricenses podrán, a través de los cinco sentidos, descubrir la calidez y la profundidad de la cultura china y vivir un encuentro inolvidable más allá de la distancia”, expresó Wang Xiaoyao, Embajadora de la República Popular China.
Durante estos días, 11 restaurantes del barrio presentarán platillos inspirados en la cocina china, combinando historia y creatividad.
Entre las opciones destacan:
- Huacamole: Mapo Tofu vegano.
- Loretto’s: Fideos de arroz con carne.
- Lupulus: Camarones fritos.
- Olio: Salteado de cerdo Tianfu doblemente cocido.
- Perséfone y Deméter: Rou Jia Mo, hamburguesa tradicional china (opción vegetariana).
- Tapis y Tapas: Pez pavo real, pargo rojo al vapor.
- Wilk: Pollo a la pimienta estilo Sichuan.
- Agüizotes: Spring Rolls.
- Árbol de Seda: Fideos fríos al estilo Sichuan.
- Colonia: Pollo Kung Pao.
- Garden: Guiso de res.
Cada platillo se servirá acompañado de una cerveza Bavaria y los asistentes podrán participar en el sorteo de un celular Xiaomi.
El festival también incluirá actividades culturales gratuitas para acercar al público a tradiciones milenarias:
- El arte del origami: 24 de septiembre, Centro Cultural San José Nueva Acrópolis, 12:30 p.m. a 2:30 p.m.
- Taller de artes marciales mixtas: 26 de septiembre, Centro Cultural San José Nueva Acrópolis, 12:30 p.m. a 2:30 p.m.
- Taller de caligrafía china: 28 de septiembre, Perséfone y Deméter, 12:30 p.m. a 2:30 p.m.
Las inscripciones se realizan vía WhatsApp al 7281-0953, la participación es gratuita, incluye materiales y tiene cupo limitado.