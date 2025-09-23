Hasta el 28 de septiembre, Barrio Escalante se convierte en un punto de encuentro cultural con el Festival Gastronómico Chino, una iniciativa de Distrito G junto a la Embajada de la República Popular China que busca acercar a los costarricenses a la riqueza de la gastronomía y el arte de ese país asiático.

“Maestros de la cocina sichuanesa han cruzado los mares para compartir con Costa Rica los aromas frescos y sabores picantes de nuestra tradición culinaria… los costarricenses podrán, a través de los cinco sentidos, descubrir la calidez y la profundidad de la cultura china y vivir un encuentro inolvidable más allá de la distancia”, expresó Wang Xiaoyao, Embajadora de la República Popular China.

Festival Gastronómico Chino. Foto: cortesía.

Durante estos días, 11 restaurantes del barrio presentarán platillos inspirados en la cocina china, combinando historia y creatividad.

Entre las opciones destacan:

Huacamole: Mapo Tofu vegano.

Mapo Tofu vegano. Loretto’s: Fideos de arroz con carne.

Fideos de arroz con carne. Lupulus: Camarones fritos.

Camarones fritos. Olio: Salteado de cerdo Tianfu doblemente cocido.

Salteado de cerdo Tianfu doblemente cocido. Perséfone y Deméter: Rou Jia Mo, hamburguesa tradicional china (opción vegetariana).

Rou Jia Mo, hamburguesa tradicional china (opción vegetariana). Tapis y Tapas: Pez pavo real, pargo rojo al vapor.

Pez pavo real, pargo rojo al vapor. Wilk: Pollo a la pimienta estilo Sichuan.

Pollo a la pimienta estilo Sichuan. Agüizotes: Spring Rolls.

Spring Rolls. Árbol de Seda: Fideos fríos al estilo Sichuan.

Fideos fríos al estilo Sichuan. Colonia: Pollo Kung Pao.

Pollo Kung Pao. Garden: Guiso de res.

Cada platillo se servirá acompañado de una cerveza Bavaria y los asistentes podrán participar en el sorteo de un celular Xiaomi.

El festival también incluirá actividades culturales gratuitas para acercar al público a tradiciones milenarias:

El arte del origami: 24 de septiembre, Centro Cultural San José Nueva Acrópolis, 12:30 p.m. a 2:30 p.m.

24 de septiembre, Centro Cultural San José Nueva Acrópolis, 12:30 p.m. a 2:30 p.m. Taller de artes marciales mixtas: 26 de septiembre, Centro Cultural San José Nueva Acrópolis, 12:30 p.m. a 2:30 p.m.

26 de septiembre, Centro Cultural San José Nueva Acrópolis, 12:30 p.m. a 2:30 p.m. Taller de caligrafía china: 28 de septiembre, Perséfone y Deméter, 12:30 p.m. a 2:30 p.m.



Las inscripciones se realizan vía WhatsApp al 7281-0953, la participación es gratuita, incluye materiales y tiene cupo limitado.