El alcalde de Montes de Oca, Domingo Argüello, confirmó que tras las inundaciones de este jueves, Barrio Dent “no es un lugar apto para vivir”

“Estamos definiendo si las casas son habitables en este momento. No es lugar apto para vivir”, expresó el jerarca.

Fotografía Randall Sandoval

Pese a esta afirmación, asegura que la decisión le corresponde al Ministerio de Salud.

Por parte de las autoridades, indicaron que están en conversaciones con las familias y les brindaron alimentación, así como habilitación de albergues.

Foto: Jorge Castillo.

Policía Municipal resguardaron la zona durante la noche, aunque muchas personas decidieron quedarse en sus casas pese a las inundaciones.

El balance municipal dicta que al menos 20 casas fueron las afectadas y 32 personas no tuvieron lugar para dormir.

Fotos: Jorge Castillo.

“Tratamos de ponernos en el lugar de esas personas”, expresó el alcalde.

La Municipalidad continúa en coordinación para ejecutar las obras a la brevedad y destinar recursos.