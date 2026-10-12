Barítono tico pondrá en alto a Costa Rica en La Scala de Milán

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 12 de octubre de 2026

El talento costarricense llegará a uno de los escenarios más prestigiosos de la ópera mundial de la mano de Kevin Godínez, barítono sancarleño que se convertirá en el segundo tico en cantar en La Scala de Milán.

El artista, integrante del Ópera Estudio del Ministerio de Cultura y Juventud (MCJ), asumirá el papel de Belcore en “El elixir de amor”, de Gaetano Donizetti del 24 al 28 de octubre, y posteriormente interpretará a Valentín en “Faust”, de Charles Gounod, el próximo 29 de octubre.

“La satisfacción de haber llegado acá a través de la educación pública costarricense es enorme porque realmente soy producto de la inversión en cultura en el país”, expresó en entrevista con Grupo Extra.

El camino hacia La Scala comenzó en agosto de 2026, cuando Godínez obtuvo el tercer lugar en el ORFEO Concurso de Canto Lírico de América.

En el jurado participó Paolo Gavazzeni, director artístico del teatro italiano, quien lo escuchó durante el certamen y le propuso asumir dos personajes en las producciones.

“Yo no le creí, primeramente pero cuando me llegó el correo, me llegó la invitación oficial, entonces gestioné la visa”, relató.

Godínez explicó que, según los registros que conoce, sería el segundo costarricense en cantar en La Scala de Milán, después de la maestra Íride Martínez. “Presentarse aquí es un hito, es un pináculo en la carrera de cualquier artista”, manifestó.

El reto implica memorizar la música, trabajar la actuación y responder a las exigencias de pronunciación, dominio de idiomas y presencia escénica que requieren estas producciones.

“Estoy ansioso pero también sé que voy a cantar con todo cuando llegue a ese escenario y tenga que interpretar mis primeras notas’”, contó.

“No solo represento a Kevin Godínez, sino a todos los que en mi camino han aportado, a mis profesores, a mis maestros de canto, a mis familiares, a mi pareja y a todas las personas que de una u otra manera han puesto un ladrillo”.

Su interés por aprender también lo ha llevado a explorar otras áreas. Antes de dedicarse profesionalmente al canto, estudió Geografía y Geología, y actualmente cursa Ingeniería en Sistemas.

Godínez nació en La Fortuna de San Carlos y estudió música con énfasis en canto en la Universidad de Costa Rica. Posteriormente, viajó a Filadelfia, Pensilvania, donde pasó cuatro años formándose en The Academy of Vocal Arts. Después de esa etapa, fue nombrado artista emergente de la Ópera de Filadelfia y regresó a Costa Rica para participar en diferentes compromisos musicales.