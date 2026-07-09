Representantes del sector de bares, restaurantes, discotecas y productores de eventos solicitaron al Concejo Municipal de la capital rechazar el recientemente aprobado Reglamento de Espectáculos Públicos, al considerar que las prohibiciones en San José afectarían a cientos de negocios y trabajadores vinculados a la vida nocturna y cultural.

En un comunicado conjunto, el sector afirmó que el proceso presenta deficiencias desde su origen y pidió reiniciarlo, y advierte que aprobar el texto para enviarlo a consulta pública “le otorga una apariencia de legitimidad que el proceso hasta ahora no ha ganado“, por lo que insisten en comenzar nuevamente la discusión con participación de todas las partes involucradas.

“En vez de ordenar y regular, este reglamento abre el portillo para que la gente termine haciendo las cosas por fuera de la ley —y eso golpea por partida doble: a la seguridad pública y a la economía de los profesionales y las empresas de estas industrias. Nosotros lo que pedimos es que nos ayuden a agilizar los procesos, no que nos pongan más trabas para estar en regla”, señaló Diego Navarro, director de una agencia dedicada a los espectáculos públicos.

Los empresarios sostienen que las prohibiciones en San José tendrían un impacto mayor al previsto, ya que la mayoría de los establecimientos del cantón funcionan con patente de restaurante o bar y no de discoteca, por lo que el nuevo reglamento impondría sanciones graves a quienes operen con música en vivo.

El pronunciamiento también alerta sobre posibles efectos no deseados si se aprueba el reglamento. al señalar que “cuando el camino legal se vuelve inviable, la actividad no desaparece, se esconde. Fiestas y eventos sin permisos, sin seguridad, sin control sanitario ni tributario“.

Asimismo, cuestiona la capacidad de fiscalización municipal al señalar que, durante la discusión del proyecto, se reconoció la existencia de un único sonómetro reparado para todo el cantón.

“¿Realmente creemos que toda la población trabaja bajo el mismo horario y la misma rutina? Hay muchísima gente que apenas sale de trabajar a las 10, las 11 o las 12 de la noche. ¿De verdad queremos privarla de un espacio para despejarse y compartir?”, agregó Navarro.

Finalmente, el sector reiteró que las prohibiciones en San José deben discutirse mediante un proceso técnico y participativo, con el objetivo de equilibrar la convivencia ciudadana con la actividad económica y cultural de la capital.

Discusión sobre prohibiciones en San José

La discusión sobre el nuevo reglamento dividió los criterios de los regidores, pues el proyecto fue votado en negativo por un total de cuatro regidores, quienes se opusieron al señalar riesgos para el comercio nacional, y posibles roces con la legislación actual.

“Hay un exceso de potestad reglamentaria respecto a lo que dice la Ley de Espectáculos Públicos, hay una violación al principio de reserva de ley, hay una violación al principio de legalidad, hay violación al principio de razonabilidad y proporcionalidad, me parece que hay duplicidad de requisitos, lo cual es contrario a la Ley de Simplificación de Trámites”, argumentó Juan Diego Gómez, del partido Más San José.

Sin embargo, con una mayoría de siete votos, el reglamento fue aprobado para su primera publicación en el Diario Oficial La Gaceta, esto para recibir observaciones de los diversos sectores.