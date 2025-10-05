Sevilla, España, (AFP). – Sin Lamine Yamal, de nuevo lesionado, el Barcelona se estampó en el campo del Sevilla (3-1), este domingo en la octava jornada de la Liga, para dejar el liderato en manos del Real Madrid justo antes del parón por la ventana de partidos internacionales.

Con ocho partidos disputados, el Real Madrid, que el sábado ganó 3-1 sin brillo al Villarreal, suma 21 puntos, dos más que el Barcelona.

En una tarde soleada el Sevilla se dio un festín con goles de Alexis Sánchez (13′, penal), Isaac Romero (36′), José Ángel Carmona (90′) y Akor Adams (90+5′).

Sin la capacidad de afrontar las adversidades y remontar resultados que lució el curso pasado, el Barcelona se conformó con un gol de Marcus Rashford (45+7′) mientras que Robert Lewandowski falló un penal que hubiera supuesto el empate 2-2 (75′).

Un Sevilla supermotivado, capaz de jugar de tú a tú al vigente campeón, se puso por delante en el 13 cuando Alexis Sánchez, antigua figura del Barcelona (2011-2014), batió de penal al polaco Wojciech Szczęsny. El árbitro había sancionado un agarrón en el área del uruguayo Ronald Araujo a Isaac Romero.

Con el viento a favor, el equipo dirigido por Matías Almeyda siguió fabricando ocasiones, sin complejos ante los azulgranas, para lograr el 2-0 en una contra que convirtió Isaac Romero tras un pase de Batista Mendy.

En la recta final de la primera parte el Sevilla acusó el esfuerzo y el Barcelona comenzó a recuperar el color, encontrando premio en un caramelo de Pedri que convirtió de volea Rashford.

En la recta final el revulsivo del Barcelona fue el sueco de 19 años Roony Bardghji, habilidoso pero sin mordiente a la hora de disparar (80′ y 89′).

Justo después, con el tiempo cumplido y el Barcelona volcado en el área local, el Sevilla acertó con una contra que culminó el lateral derecho José Ángel Carmona.

Con la grada en trance, el nigeriano Adams cerró la tarde de fiesta en la capital andaluza.

En los otros partidos el Alavés se impuso 3-1 al Elche, mientras que Real Sociedad cae 0-1 ante el Rayo Vallecano. Espanyol pierde 1-2 ante Betis. La octava jornada se cerró con el empate 1 a 1 entre el Atlético de Madrid y el Celta.