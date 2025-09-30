París, Francia, (AFP). – El Barcelona-PSG iluminará la segunda jornada de la Liga de Campeones este miércoles a la 1:00 p.m. (hora de Costa Rica), que contará también con el regreso de José Mourinho al banquillo del Benfica precisamente ante el Chelsea en Stamford Bridge hoy a la 1:00 p.m., y con el viaje del Real Madrid a Kazajistán para enfrentar al Kairat Almaty también martes, pero a las 10:45 a.m. hora tica.
Elegido mejor entrenador del curso, Luis Enrique regresa al Camp Nou con un PSG mermado por las lesiones y sin Ousmane Dembélé, flamante Balón de Oro. En el Barcelona la gran noticia es el regreso de Lamine Yamal, segundo en la votación del galardón, que brilló en la última remontada liguera.
El Real Madrid busca reponerse tras la dura derrota en el derbi frente al Atlético, con una defensa plagada de bajas. Xabi Alonso contará con Jude Bellingham y un inspirado Kylian Mbappé, autor de diez goles esta temporada.
La segunda jornada marcará también el retorno de Mourinho a la Champions en Stamford Bridge, escenario donde se consagró con el Chelsea. Benfica y los ingleses llegan necesitados de triunfo tras caer en su debut.
El Atlético de Madrid, en alza tras vencer en el derbi, recibe al líder Eintracht Frankfurt. El Villarreal será local ante la Juventus, el Borussia Dortmund frente al Athletic, mientras que Arsenal, Nápoles, Inter, City y Bayern parten como favoritos en sus respectivos duelos.